Tennis : Serena Williams verzichtet auf Olympia-Teilnahme

Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams will nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten.

London | Das teilte die 39-jährige Amerikanerin vor dem Start des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon mit. „Ich bin nicht auf der Liste, ich wüsste jedenfalls nicht davon. Und ich sollte nicht drauf sein“, sagte Serena Williams. Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln im Einzel hatte in den vergangenen Wochen offen gelassen, ob sie zu den am 23. Juli beginn...

