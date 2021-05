Weltmeisterschaft in Riga : Seider schon bei Eishockey-Team - Mit Zuversicht zum Turnier

Am Samstag reist das deutsche Eishockey-Team zur WM nach Riga, die in einer Woche gegen Italien beginnt. Neu dabei sind auch Top-Verteidiger Seider und der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Kühnhackl. Beide bringen viel Zuversicht mit.

München | Das noch einmal entscheidend verstärkte Eishockey-Nationalteam blickt trotz der besonderen Umstände zuversichtlich auf die in einer Woche beginnende WM in Riga. Zwei Tage vor der Abreise nach Lettland rechnen sich die Deutschen in diesem Jahr besonders viel aus. „Wir wollen schauen, dass wir auf jeden Fall unter die Top Vier in unserer Gruppe komme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.