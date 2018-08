Favorit Johannesen : Sechs Sportler aus Schleswig-Holstein und Hamburg bei der Ruder-WM

Die Nominierung für Plowdiw ist verkündet. Neben Frieda Hämmerling freuen sich fünf weitere Athleten auf die Teilnahme.

von dpa

28. August 2018, 15:59 Uhr

Sechs Athleten aus Hamburg und Schleswig-Holstein sind für die Ruderweltmeisterschaften in Plowdiw/Bulgarien (9. bis 16. September) nominiert worden. Im Achter geht Torben Johannesen vom RC Favorite Hammonia an den Start. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes ist in dieser Saison noch unbesiegt und WM-Favorit.

„Natürlich ist nach so einer Saison die Goldmedaille unser Ziel. Dafür trainieren wir jeden Tag und gehen an unsere Grenzen“, sagte Johannesen. Für den Männer-Doppelvierer hat sich Ruben Steinhardt vom Hamburger und Germania RC qualifiziert. Im Doppelvierer der Frauen sitzt die Kielerin Frieda Hämmerling von der Rudergesellschaft Germania.

Als Reserve sind Olympiasieger Eric Johannesen und Malte Großmann vom RC Favorite Hammonia vorgesehen. Beide reisen als Ersatzfahrer für den Riemenbereich mit dem Team nach Plowdiw. In der paralympischen Einer-Konkurrenz will Sylvia Pille-Steppat vom Wilhelmsburger RC in den Endlauf. Bei der WM 2017 hatte sie Bronze gewonnen.