Basketball : Seawolves-Coach nach Halbfinaleinzug: „Andere Drucksituation“

Mit Erreichen des Halbfinals der Playoffs in der Bundesliga hat Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves Vereinsgeschichte geschrieben. Dank des 81:72 über die PS Karlsruhe Lions vor 2250 Zuschauern im dritten Viertelfinalspiel hatten die Hansestädter am Donnerstag den Einzug in die Runde der besten vier Clubs perfekt gemacht. Doch obwohl die Mannschaft am Ende einen klaren Erfolg in der „Best of five“-Serie feierte, sagte Trainer Christian Held: „Es sind Playoffs. Jedes Spiel ist eng umkämpft. Das hat sich auch heute nicht geändert.“

So hatten die Mecklenburger im zweiten ...

