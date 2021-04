Olympiasieger : Schwimm-Verband: Groß als Unterstützer im Gespräch

Auf der Suche nach Hilfe in turbulenten Zeiten beschäftigt sich der Deutsche Schwimm-Verband mit dem dreimaligen Olympiasieger Michael Groß.

Kassel | In einem kritischen Brief an Präsident Marco Troll und den DSV-Vorstand sprechen sich unter anderen Ahtletensprecherin Sarah Köhler und die beiden Bundestrainer Bernd Berkhahn und Hannes Vitense für eine Rehabilitierung von Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen aus. Sollte dies nicht zeitnah möglich sein, schlagen sie Groß als Interimslösung für d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.