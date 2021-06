NBA : Schröder zu Nowitzkis Titel mit Dallas: „Sehr, sehr wichtig“

Zehn Jahre nach der Meisterschaft von Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks hat Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder die Bedeutung seines ehemaligen Mitspielers unterstrichen.

Dallas | „Für den deutschen Basketball war das sehr, sehr wichtig, auch für mich persönlich. Ihn dann kennenzulernen 2013, mit ihm eine Relationship zu haben, das hat mich auch noch mal verändert. Als Spieler on und off the court“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur angesichts des Jubiläums am Wochenende. Nowitzki war 2011 der erste Deutsche, der den ...

