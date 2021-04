NBA : Schröder beim Lakers-Sieg im Mittelpunkt

Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben den personellen Problemen getrotzt und ihren 33.

New York | Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga eingefahren. Der Meister der NBA gewann bei den Brooklyn Nets mit 126:101 und liegt als Fünfter der Western Conference weiter auf Playoff-Kurs. Mit LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol, Wesley Matthews und Kyle Kuzma fehlten etliche Leistungsträger. Die Gäste nahmen den Kampf trotzdem an un...

