Weltcup in Kranjska Gora : Schneegestöber: Turbulente Tage für die Alpin-Asse

Skirennfahrer Linus Straßer verpasst bei schwierigen Verhältnissen in Slowenien die Top Ten, Teamkollegin Lena Dürr in Schweden nur knapp ihr erstes Slalom-Podest. Nun steht noch das Saisonfinale an.

Kranjska Gora | Linus Straßer fehlte im Schneegestöber von Kranjska Gora am Ende womöglich ein bisschen der Durchblick, Lena Dürr in Are letztlich nur ein Wimpernschlag zum ersten Slalom-Podest ihrer Karriere. Die deutschen Ski-Asse haben am vorletzten Wochenende des alpinen Weltcup-Winters turbulente Tage erlebt. Zum Saisonfinale in die Schweiz fahren sie aber of...

