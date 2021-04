Masters in Augusta : Schläger zerstört: Kim Si Woo puttet mit dem Holz 3

Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Vielleicht dachte sich das Golfprofi Kim Si Woo in der zweiten Runde des 85.

Augusta | Masters in Augusta. Der 25-jährige Südkoreaner hatte sich nach einem misslungenen Schlag auf der 15. Spielbahn so geärgert, dass er seinen Putter wütend auf den heiligen Rasen stieß. Doch es gab ein Problem: Das wichtige Spielgerät zerbrach bei der spontanen Frustaktion. So musste Kim auf den restlichen vier Grüns mit dem Holz 3 einlochen und wurde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.