World Matchplay : Schindler: Darts-Spitzenspieler «nur Frage der Zeit»

Darts-Profi Martin Schindler sieht die deutschen Spieler immer näher an die Weltspitze heranrücken.

von dpa

25. Juli 2019, 13:24 Uhr

«Ich denke, Max ist gar nicht mehr so weit entfernt. Das hat man beim World Matchplay gesehen», sagte Schindler der Deutschen Presse-Agentur. Hopp hatte beim zweitwichtigsten Turnier der Welt das Achtelfinale erreicht und war dort nur knapp mit 10:12 am englischen WM-Finalisten Michael Smith gescheitert. Bis Deutsche in die Weltspitze vorstoßen, sei es «nur noch eine Frage der Zeit», meinte Schindler.

Beim World Matchplay beginnen heute (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) die Viertelfinals. Deutsche Profis sind nicht mehr dabei. Der 22-jährige Schindler hatte erst vor eineinhalb Wochen überraschend Weltmeister Michael van Gerwen in Köln besiegt. «Das bedeutet mir sehr viel – gerade, weil es die Nummer eins der Welt ist», sagte Schindler. Beim World Matchplay arbeitet er für den TV-Sender Sport1 als Experte.