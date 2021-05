Deutscher Fußball-Bund : Schenk: DFB-Führungsposition für Übergang vorstellbar

Die Anti-Korruptions-Expertin und langjährige Sportfunktionärin Sylvia Schenk kann sich eine Tätigkeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorstellen.

Frankfurt am Main | „Meine Zukunft sehe ich nicht als DFB-Präsidentin, (...) aber wenn es darum geht, mit ein paar Leuten in einem Team den DFB mal über zwei Jahre in die Zukunft zu führen, also Ruhe reinzubringen, (...) aufzuklären, (...) bei so einem Übergang zu helfen, das kann ich mir vorstellen“, sagte die 68-Jährige dem Radiosender „Bayern 2“. Die Chefs der Land...

