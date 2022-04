Masters in Augusta : Scheffler vor Finalrunde vorn - Woods mit Negativrekord

Am dritten Tag seines Comebacks fällt Superstar Tiger Woods beim Masters klar zurück. Den Sieg beim wohl wichtigsten Turnier der Welt hat der Golf-Aufsteiger der Saison vor Augen.

Golf-Shootingstar Scottie Scheffler darf beim 86. Masters in Augusta von seinem ersten Major-Sieg und dem berühmten grünen Jackett träumen. Der 25 Jahre alte Weltranglistenerste spielte auf dem Par-72-Kurs an der Magnolia Lane eine gute 71er-Runde und liegt mit insgesamt 207 Schlägen vor Cameron Smith aus Australien (210) weiter in Führung. Der Südkore...

