NBA : Rückschlag für Harden - Nets besiegen New Orleans Pelicans

Basketball-Star James Harden fehlt den Brooklyn Nets nach einem Rückschlag bei der Reha auf unbestimmte Zeit, sagte Trainer Steve Nash.

New Orleans | Harden fällt wegen einer Zerrung aus. Er habe beim Training etwas gespürt und sei nun „zurück auf Feld eins“, sagte Nash. Gegen die New Orleans Pelicans gewann der Titelkandidat ohne Harden und Kevin Durant dennoch 134:129 und ist damit den Philadelphia 76ers in der Eastern Conference weiter auf den Fersen. Die Nets haben eine Niederlage mehr auf dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.