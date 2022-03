League-of-Legends-Liga : Rogue gewinnt LEC-Saison - MAD Lions nicht in Playoffs

Mit einem Sieg gegen G2 Esports hat sich Rogue den ersten Platz in der regulären Saison der europäischen League-of-Legends-Liga LEC gesichert. Mit einer Bilanz von 14 Erfolgen und vier Niederlagen geht Rogue damit in der besten Position in die Playoffs.

Mit dem Sieg schaffte Rogue Klarheit in...

