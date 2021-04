Europameisterschaft : Ringerin Wendle holt EM-Bronze - Kudla und Co. hoffen noch

Ringerin Annika Wendle hat bei der Europameisterschaft in Warschau die Bronzemedaille gewonnen.

Hala Widowiskowo-Sportowa COS Torwarul. Łazienkowska 6a;00-449 Warszawa | Die 23-Jährige besiegte in ihrem kleinen Finale in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm die Ukrainerin Mariia Wynnyk und wiederholte so ihren Erfolg aus dem Vorjahr. Es ist die zweite Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei den Titelkämpfen in Polen. Am Donnerstag war schon Ex-Weltmeisterin Aline Rotter-Focken in der 76-Kilogramm-Klasse Dri...

