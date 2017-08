Sieg im kleinen Finale : Ringer Pascal Eisele holt überraschend WM-Bronze

Pascal Eisele vom SV Fahrenbach hat am zweiten Wettkampftag der Ringer-WM überraschend Bronze gewonnen. Im kleinen Finale bezwang er in Paris im Limit bis 80 Kilogramm den starken Europameister Zurabi Datunaschwili aus Georgien per Schultersieg vorzeitig.