Ski nordisch : Riibers Aufholjagd läuft weiter - Kombinierer Rydzek Achter

Der norwegische Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat den nächsten Weltcup-Sieg eingefahren und setzt seine Jagd auf das Gelbe Trikot des Gesamtführenden fort.

In Oslo setzte sich der Lokalmatador nach einem Großschanzensprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf durch und verkürzte damit den Rückstand auf den Österreicher Johannes Lamparter auf 87 Punkte. Lamparter belegte bei herrlichem Wetter am Holmenkollen den zweiten Platz und muss den Vorsprung in drei weiteren Einzeln gegen Dominator Riiber verteidig...

