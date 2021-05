DEL : Red Bull München verpflichtet Stürmer Ortega

Red Bull München treibt nach dem frühen Aus in den Playoffs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft die Planungen für die kommende DEL-Saison voran.

München | Der dreimalige deutsche Meister gab die Verpflichtung des US-Amerikaners Austin Ortega bekannt. Der 27 Jahre alte Angreifer stand zuletzt bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. In der DEL spielte Ortega von 2019 bis 2020 für die Eisbären Berlin. „Ich kenne die DEL und weiß, was mich dort erwartet. Es ist eine Ehre für mich, mit München in diese Liga zur...

