Premier League : Rangnick mit Manchester United nur 1:1 beim Tabellenletzten

Ralf Rangnick hat mit Manchester United einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Vier Tage nach der Pokal-Blamage gegen den Zweitligisten FC Middlesbrough kam der deutsche Fußballtrainer mit seinem Team in der Premier League nur zu einem 1:1 (1:0) beim Tabellenletzten FC Burnley.

In der Tabelle rutschte Manchester auf Rang fünf. Paul Pogba (18.) hatte Rangnicks Team in Führung gebracht, doch Jay Rodriguez (47.) traf zum Ausgleich nach einer Vorlage von Wout Weghorst, der erst Ende Januar vom Bundesligisten VfL Wolfsburg gekommen war. Zuvor hatte West Ham United 1:0 (0:0) gegen den FC Watford gewonnen und zog in der Tabelle am M...

