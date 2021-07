Basketball-Bundesliga : Ramirez neuer Trainer der Löwen Braunschweig

Die Basketball Löwen Braunschweig haben den Spanier Jesus Ramirez als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Braunschweig | Das gab der Bundesliga-Club bekannt. Der 41 Jahre alte Nachfolger von Pete Strobl war von 2011 bis 2017 als Assistenzcoach des BBL-Rivalen Ratiopharm Ulm tätig und arbeitete in den vergangenen vier Jahren als Trainer in Ungarn und Polen. In Braunschweig unterschrieb Ramirez einen Zweijahresvertrag. ...

