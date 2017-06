Bahnrad-Meisterschaften : Welte gewinnt zum neunten Mal das 500-Meter-Zeitfahren

vergrößern 1 von 1 Foto: Felix Kästle 1 von 1

Die WM-Zweite setzte sich in Frankfurt/Oder in 33,561 Sekunden vor Pauline Grabosch (Erfurt/33,920) und Kristina Vogel (Erfurt/34,100) durch. Im 1000-Meter-Zeitfahren siegte erstmals der Erfurter Maximilian Dörnbach in 1:02,154 Minuten vor Marc Jurczyk (Erfurt/1:02,246) und dem Berliner Robert Förstemann (1:02,499). Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Joachim Eilers aus Chemnitz fehlte bei den Titelkämpfen. Er kuriert die Folgen des Pfeiferschen Drüsenfiebers aus. In der 3000-Meter-Einerverfolgung war die Favoritin Gudrun Stock aus München die Schnellste. Sie verbesserte in 3:33,687 Minuten ihren eigenen deutschen Rekord um knapp eine Sekunde. Platz zwei belegte im Finale Tatjana Paller (Unna). Platz drei ging an Franziska Brauße (Öschelbronn).

Deutsche Meisterschaften

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 21:12 Uhr