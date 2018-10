Radrundfahrt in China : Tour of Guangxi: Ackermann sprintet zum neunten Saisonsieg

Qinzhou (dpa) - Radprofi Pascal Ackermann ist auch kurz vor Saisonende weiter in guter Form. Der 24 Jährige aus Kandel sprintete am Mittwoch bei der zweiten Etappe der Tour of Guangxi in China zu seinem neunten Saisonsieg.

von dpa

17. Oktober 2018, 16:20 Uhr

Nach 145,2 Kilometern von Beihai nach Qinzhou konnte sich der deutsche Straßenmeister vom Team Bora-hansgrohe bei strömenden Regen gegen die beiden Niederländer Fabio Jakobsen und Dylan Groenewegen durchsetzen.

«Das war heute wirklich nicht einfach. Durch den Regen war das Finale hektisch», sagte Ackermann. In der Gesamtwertung der sechstägigen Rundfahrt konnte sich der Pfälzer auf Platz zwei hinter Auftaktsieger Groenewegen verbessern.