US-Radrundfahrt : Tour of California: Schachmann bei Asgreen-Erfolg Fünfter

Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann hat bei der zweiten Etappe der Tour of California den fünften Platz belegt.

von dpa

14. Mai 2019, 07:20 Uhr

Nach 214,5 Kilometern sprintete der Däne Kasper Asgreen vom Team Deceuninck–Quick-Step zum Sieg. Zweiter wurde Tejay van Garderen aus den USA, der das Gelbe Trikot des Gesamtführenden von Peter Sagan übernimmt. Der Slowake spielte auf dem bergigen Terrain bei der Entscheidung keine Rolle.

Nachdem der erste Tagesabschnitt noch flach verlaufen war, wurde das Feld am zweiten Tag schon früh auseinandergerissen. Insgesamt mussten die Fahrer bis zum Zielort in South Lake Tahoe fast 5000 Höhenmeter bewältigen. Schachmann unterstrich seine gute Verfassung, die er bereits mehrfach in dieser Saison gezeigt hatte - unter anderem mit Etappensiegen bei der Baskenland-Rundfahrt und Platz drei beim belgischen Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Auch in der Gesamtwertung liegt der 25-Jährige auf Rang fünf. Die Rundfahrt endet am Samstag in Pasadena.