Bis Ende 2020 : Tour-Favorit Froome verlängert Vertrag beim Team Sky

Der 32-Jährige startet am Samstag in Düsseldorf seine Titelverteidigung bei der Tour. Froome fährt seit 2010 für das Sky-Team und gewann die Frankreich-Rundfahrt in den Jahren 2013, 2015 und 2016. Mit einem vierten Triumph könnte er in der Rekordliste hinter die Fünffach-Sieger Jacques Anquetil, Bernard Hinault (beide Frankreich), Eddy Merckx (Belgien) und Miguel Indurain(Spanien) rücken.

erstellt am 30.Jun.2017 | 20:35 Uhr