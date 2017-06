Degenkolb wird Dritter : Matthews gewinnt zweite Etappe der Tour de Suisse

vergrößern 1 von 1 Foto: Gian Ehrenzeller 1 von 1

Nach 159 Kilometern von Menziken nach Bern und einem giftigen Anstieg kurz vor Schluss zeigte sich Matthews im Sprint am stärksten. Der 26 Jahre alte Profi vom deutschen Team Sunweb übernahm zudem die Führung in der Gesamtwertung vom Schweizer Stefan Küng. Nach einem langen Fluchtversuch mit dem Niederländer Elmar Reinders wurde der Däne Lasse Norman Hansen als letzter Ausreißer vom Feld eingeholt.

Degenkolb will sich bei der Schweiz-Rundfahrt Selbstvertrauen für die Tour de France holen. Der Profi vom Team Trek-Segafredo hofft bei der Frankreich-Rundfahrt, die am 1. Juli in Düsseldorf startet, auf seinen ersten Etappenerfolg.

Homepage Tour de Suisse

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 18:00 Uhr