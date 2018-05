Sprinter erneut erfolgreich : Italiener Viviani gewinnt seine zweite Giro-Etappe

Der italienische Radprofi Elia Viviani hat beim 101. Giro d'Italia seine zweite Etappe innerhalb von 24 Stunden gewonnen.

von dpa

06. Mai 2018, 16:55 Uhr

Der Quick-Step-Sprinter gewann nach 229 Kilometern den dritten Tagesabschnitt in Israel in Eilat am Roten Meer im Massensprint vor seinem Landsmann Sacha Modolo und dem Iren Sam Bennett vom Bora-hansgrohe-Team. Am Montag wechselt der Giro-Tross nach Sizilien, wo die viertem Etappe am Dienstag in Catania gestartet wird.