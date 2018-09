Italien-Rundfahrt : Giro-Start 2019 in Bologna - Erste Etappe als Bergzeitfahren

Der 102. Giro d'Italia startet am 11. Mai 2019 in Bologna und endet am 2. Juni vermutlich in Verona.

von dpa

24. September 2018, 15:56 Uhr

Die Rundfahrt, die in diesem Jahr der Brite Chris Froome mit einem fulminanten Endspurt gewann, startet mit einem spektakulären 8,2 Kilometer langen Bergzeitfahren hinauf nach San Luca. Die zweite Etappe soll am folgenden Tag in Vinci beginnen, dem Geburtsort von Leonardo da Vinci in der Toskana. Bei der Strecken-Präsentation am 24. September in Bologna wurden nur einige Details des Giro 2019 bekannt. Der komplette Streckenplan soll erst im November präsentiert werden.