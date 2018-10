Vierter Saisonsieg : Degenkolb sprintet beim Japan Cup Criterium zum Sieg

Utsunomiya (dpa) - Radprofi John Degenkolb hat das Criterium des Japan Cups gewonnen.

von dpa

20. Oktober 2018, 12:12 Uhr

Der 29-jährige Trek-Segafredo-Profi aus Oberursel konnte sich am Samstag nach 38,25 Kilometern auf dem Rundkurs in Utsunomiya vor dem Australier Cameron Scott und dem Italiener Marco Canola durchsetzen. «Ich bin glücklich, diese großartige Saison mit einem Sieg zu beenden und meinem Team das Vertrauen über das ganze Jahr zurückzugeben», sagte Degenkolb. Für den Klassikerspezialisten war es der vierte Saisonsieg. Im Januar konnte Degenkolb zwei Tageserfolge bei der Mallorca Challenge einfahren, im Juli gewann er in Roubaix seine erste Etappe bei der Tour France.

Unterdessen verpasste Deutschlands Straßenmeister Pascal Ackermann bei der Tour of Guangxi in China nur knapp seinen zweiten Tageserfolg und somit seinen zehnten Saisonsieg. Der 24 Jahre alte Pfälzer vom Team Bora-hansgrohe musste sich auf der fünften Etappe nach 212,2 Kilometer von Liuzhou nach Guilin lediglich dem italienischen Europameister Matteo Trentin geschlagen geben.