Bahnrad : Chemnitzer Eilers gewinnt Keirin-Weltcup in Kanada

Ex-Weltmeister Joachim Eilers hat beim sechsten und letzten Bahnrad-Weltcup der Saison im kanadischen Milton den Keirin-Wettbewerb gewonnen.

Avatar_shz von dpa

26. Januar 2020, 10:56 Uhr

Der Chemnitzer setzte sich im Finale vor Kevin Quintero Chavarro aus Kolumbien und Rafal Sarnecki aus Polen durch. Eilers, der aufgrund von Atemwegsbeschwerden zuvor die komplette Saison verpasst hatte, meldete sich mit seinem ersten Sieg seit November 2018 rechtzeitig vor den Heim-Weltmeisterschaften in vier Wochen im Berliner Velodrom zurück.

Der deutsche Omnium-Meister Maximilian Beyer aus Berlin, der für seinen Start in Kanada für das Sechstagerennen in Berlin passen musste, belegte im Mehrkampf mit 65 Punkten den zehnten Platz, sammelte aber nochmals Punkte im Nationen-Ranking, um Deutschland für die Heim-WM einen Startplatz zu sichern. Der Sieg ging an Jan-Willem van Schip aus den Niederlanden (150 Punkte). Deutschland ist in Kanada nur mit einer kleinen Mannschaft am Start. Viele Nationen haben den Weltcup komplett ausgelassen.