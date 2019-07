Tour-Vierter  : Buchmann startet auch bei der Deutschland-Tour

Emanuel Buchmann will nach seinem vierten Rang bei der Tour de France auch bei der Deutschland-Tour vom 29. August bis 1. September an den Start gehen. Dies sagte der 26 Jahre alte Ravensburger nach der 20. Tour-Etappe in Val Thorens.

von dpa

28. Juli 2019, 07:28 Uhr

«Als nächstes fahre ich die Deutschland-Tour, ich werde mich mal den deutschen Fans präsentieren», erklärte der Profi vom Team Bora-hansgrohe. Die vier Etappen mit Tour-Start in Hannover und dem Finale in Erfurt dürften Buchmann eher nicht entgegenkommen, richtig schwere Anstiege sind diesmal nicht im Programm.

Bei der Tour hatte Buchmann hinter Egan Bernal, Geraint Thomas und Steven Kruijswijk Rang vier belegt.