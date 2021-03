WM-Aus in Oberstdorf : Positiver Corona-Test bei Skisprungstar Granerud

Norwegens Skisprungstar Halvor Egner Granerud ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Oslo/Oberstdorf | Darüber sei das Skisprungteam am Mittwochmorgen informiert worden, teilte der norwegische Skiverband mit. „Ich bin ziemlich traurig, fühle mich aber völlig okay mit leichteren Symptomen“, wurde der 24-Jährige in einer Verbandsmitteilung zitiert. Die WM in Oberstdorf ist damit für den 24-Jährigen aller Voraussicht nach vorbei. „Im Leben gibt es A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.