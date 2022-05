Hockey : Polo-Coach vor Endrunde: „Mannschaft kann dort gewinnen“

Nach dem bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte mit dem Erreichen des Final Four um die deutsche Hockey-Meisterschaft soll die Reise für die Herren des Hamburger Polo Clubs weitergehen. Und das nicht nur mit Blick auf den Spielort in Bonn am kommenden Wochenende. „Wir haben unser erstes Etappenziel erreicht. Wir wissen, dass wir dort nicht die Mannschaft sind, die gewinnen muss, aber die gewinnen kann“, sagte Trainer Matthias Witthaus am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf Anfrage.

Qualifiziert hatten sich die Hamburger mit zwei Erfolgen (5:2/1:0) gegen Uhlenhorst Mülheim am vergangenen Wochenende, nachdem man das erste Duell der Serie „best of three“ beim Vorjahresfinalisten noch mit 1:2 verloren hatte. Damit gelang Polo auch die Revanche für die vergangene Saison, als die Hanseaten in der Runde der besten acht Vereine eben an j...

