Formel 1 : Pole Position für Ferrari-Pilot Leclerc in Monaco

Ein Unfall und die Formel-1-Quali in Monte Carlo war vorbei. Mit einem Polesetter Leclerc, der aus Monaco kommt und einen Ferrari fährt. Zweiter wird WM-Herausforderer Verstappen, Superstar Hamilton schwächelt. Ein Deutscher ist gar nicht erst dabei.

Monaco | Charles Leclerc setzte die Bestzeit und rammte dann seinen Ferrari in die Leitplanken. In einer Monaco-typischen Qualifikation raste der 23 Jahre alte Monegasse auf die Pole Position für den ultimativen Klassiker der Formel 1. Leclercs Freude war aber getrübt. „Eine Schande, das Qualifying in der Wand zu beenden“, betonte er. Leclerc machte sich So...

