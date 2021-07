108. Frankreich-Rundfahrt : Pogacar gewinnt packende Königsetappe am Col du Portet

Diesen Sieg wollte Tadej Pogacar unbedingt! Mit mehreren Attacken greift er auf der Königsetappe an und belohnt sich am extrem schweren Col du Portet. Die Lokalmatadoren gehen am Nationalfeiertag leer aus.

Saint-Lary-Soulan | Dominator Tadej Pogacar hat bei der Tour de France ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt und im dichten Nebel des 2215 Meter hohen Col du Portet seine Gesamtführung gefestigt. Zwar dominierte der 22 Jahre alte Slowene auf der Königsetappe in den Pyrenäen nicht so sehr wie in den Alpen, jedoch reichte es nach 178,4 Kilometern von Muret zum Col du Port...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.