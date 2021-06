NHL : Playoff-Aus für Grubauer: Avalanche scheitern an Las Vegas

Das Duell der Colorado Avalanche mit den Vegas Golden Knights war die hochkarätigste Playoff-Serie der NHL - mit dem schlechteren Ende für das Team von Nationaltorwart Philipp Grubauer.

Las Vegas | Zum Abschied klopfte Philipp Grubauer seinem Gegenüber Marc-Andre Fleury anerkennend auf die Brust und lief dann enttäuscht von Eis. Der Eishockey-Nationaltorwart ist mit den Colorado Avalanche in den Playoffs der NHL an den Vegas Golden Knights gescheitert. Das Team verlor in Las Vegas 3:6 und unterlag in der umkämpften Serie damit trotz Siegen in...

