Tischtennis : Playoff-Aus für Boll und Co: Ochsenhausen erneut im Endspiel

Titelverteidiger TTF Ochsenhausen hat erneut das Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft erreicht. Das Team aus Baden-Württemberg gewann im Playoff-Halbfinale der Bundesliga nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf.

Avatar_shz von dpa

11. Juni 2020, 16:45 Uhr

Endspiel-Gegner ist am Sonntag in Frankfurt/Main der 1. FC Saarbrücken (14.00 Uhr/Eurosport und Sportdeutschland.tv). Im entscheidenden fünften Spiel setzte sich der Franzose Simon Gauzy in 3:0 Sätzen gegen Düsseldorfs Schweden Kristian Karlsson durch. Die Borussia führte nach den Auftaktsiegen von Topspieler Timo Boll (gegen Gauzy) und Karlsson (gegen Hugo Calderano) bereits mit 2:0, doch danach kam der deutsche Meister von 2019 noch einmal in dieses Halbfinale zurück. Der Pole Jakub Dyjas gewann mit 3:2 gegen Anton Källberg, und der Weltranglisten-Sechste Calderano aus Brasilien glich in einem hochklassigen Match gegen Boll (3:2) zum 2:2 aus.

Während der Corona-Pandemie gelten auch für die Playoff-Spiele im Tischtennis besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Zuschauer sind bei den Partien nicht zugelassen, Doppelspiele und Seitenwechsel zwischen den Spielern in den Einzeln gibt es auch nicht. Tisch und Bälle werden regelmäßig desinfiziert.