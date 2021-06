Ehemaliger Präsident der UEFA : Platini vor Rückkehr in den organisierten Fußball

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini steht vor einer Rückkehr in den organisierten Fußball.

Hoofddorp | Der 65-Jährige soll in den Vorstand der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro rücken, in dem er den bisherigen französischen Vertreter Philippe Piat (78) ersetzen will. Platinis Medienberater bestätigte entsprechende Medienberichte. Die Fifpro verwies darauf, dass neue Vorstandsmitglieder von der Generalversammlung im November bestätigt werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.