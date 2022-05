Ilca-7-Weltmeisterschaft : Philipp Buhl wird Achter bei der Segel-WM in Mexiko

Der Olympia-Fünfte Philipp Buhl ist bei der Ilca-7-Weltmeisterschaft in Mexiko Achter geworden. Mit zwei guten Rennen am Finaltag konnte der Sonthofener nach schwacher Eröffnung der Hauptrunde noch sein zehntes WM-Top-Ten-Ergebnis in Serie erkämpfen.

Zufrieden war der 32 Jahre alte Weltmeister von 2020 damit aber nicht. „Ich bin von meinem Ergebnis krass enttäuscht“, sagte Buhl in Nuevo Vallarta, wo er vor sechs Jahren schon einmal WM-Achter geworden war. Buhls Vereinskamerad Nik Aaron Willi vom Norddeutschen Regattaverein rutschte nach starkem WM-Einstieg durch einen verpatztem Finaltag auf Platz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.