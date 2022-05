Segeln : Philipp Buhl mit erstem Wettfahrtsieg bei Ilca-7-WM

Philipp Buhl hat sich bei der Segel-Weltmeisterschaft in der olympischen Ilca-7-Klasse vor der Westküste Mexikos mit einem Wettfahrtsieg in die Top Ten katapultiert. Nach verhaltenem Auftakt kommt der 32-jährige Sonthofener im Revier vor der Riviera Nayarit als Zehnter nach den ersten vier Qualifikationsrennen immer besser in Fahrt. In Führung liegt der Franzose Jean-Baptiste Bernaz.

Laser-Weltmeister Buhl strebt seine dri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.