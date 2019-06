Pferdesport : Weltmeisterin Blum startet DM mit fehlerfreier Runde

Weltmeisterin Simone Blum ist perfekt in die deutsche Meisterschaft gestartet. Die 30-Jährige aus dem bayrischen Zolling ritt in Balve in der ersten Wertungsprüfung für die Springreiterinnen mit Cool Hill fehlerfrei.

von dpa

14. Juni 2019, 12:50 Uhr

Insgesamt blieben zehn Reiterinnen in der ersten von insgesamt drei Runden ohne Strafpunkt. Die Entscheidung fällt am Samstag. Im Springen gibt es bei den nationalen Titelkämpfen getrennte Wettbewerbe für Männer und Frauen. Die Springreiterinnen dürfen zusätzlich am Wettbewerb der Springreiter teilnehmen, allerdings macht in diesem Jahr keine Frau von dieser Sonderregelung Gebrauch.