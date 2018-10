Erst Hochzeit, dann Arbeit : Weltmeisterin Blum reitet erstmals Weltcup-Serie

Weltmeisterin Simone Blum reitet in dieser Saison erstmals im Weltcup. Die 29 Jahre alte Springreiterin aus Zolling in Bayern beginnt die Hallenserie allerdings nicht am Wochenende in Oslo, sondern erst auf der dritten Etappe Ende des Monats in Verona.

von dpa

10. Oktober 2018, 05:54 Uhr

Zuvor heiratet Blum ihren Freund Hans Günther Goskowitz. Außerdem soll noch ihr Pferd Alice pausieren, mit dem sie vor zweieinhalb Wochen in den USA Einzel-Gold gewann.

«Der Plan ist, dieses Jahr nur noch drei Turniere mit Alice zu reiten», erklärte Blum. Sicher sind die Starts bei den Weltcup-Etappen in Verona und Stuttgart. Welche Weltcup-Turniere sie im kommenden Jahr reitet, hängt auch davon ab, «wie viele Punkte sie dann hat», sagt Bundestrainer Otto Becker: «Nach zwei Stationen muss man schauen, ob sie weitermacht.»

Wie Blum werden auch andere deutsche Top-Reiter nicht bei der ersten Station starten. Die ehemaligen Weltcup-Sieger Christian Ahlmann und Daniel Deußer beginnen die Saison eine Woche später in Helsinki, der dreimalige Gewinner Marcus Ehning wie Blum in Verona. Altmeister Ludger Beerbaum will nach Beckers Angaben ebenfalls später in den Weltcup einsteigen.

Bei der ersten Weltcup-Etappe am Sonntag in der norwegischen Hauptstadt reiten vier Deutsche: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen), Christian Kukuk (Riesenbeck), Harm Lahde (Blender) und Philipp Weishaupt (Riesenbeck). Die Serie besteht aus 13 Stationen, auf denen Qualifikationspunkte für das Final-Turnier im April in Göteborg gesammelt werden können.