Großer Preis von St. Tropez : Deutsche Springreiter schwach beim Neustart

St. Tropez (dpa) - Beim ersten internationalen Vier-Sterne-Turnier nach der Corona-Pause haben die deutschen Springreiter schwach abgeschnitten.

21. Juni 2020, 17:43 Uhr

Christian Ahlmann aus Marl kam beim Großen Preis von St. Tropez mit fünf Strafpunkten auf seinem Hengst Take A Chance On Me nur auf Platz 28. Marcus Ehning (Borken) gab mit Calanda auf. Die Prüfung gewann der Niederländer Maikel van der Vleuten mit Dana Blue.