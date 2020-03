Coronavirus-Pandemie : CHIO Aachen verlegt: Neuer Termin noch 2020

Der CHIO in Aachen wird wegen der Coronavirus-Pandemie verlegt, soll aber noch in diesem Jahr ausgetragen werden.

25. März 2020

Das bedeutendste Reitturnier der Welt werde nicht wie geplant vom 29. Mai bis zum 7. Juni stattfinden, teilte der Veranstalter mit. «Ein Festhalten am geplanten Termin macht keinen Sinn, die aktuelle und zukünftige Gesundheit und Sicherheit aller am Turnier Beteiligten haben für uns allerhöchste Priorität», sagte CHIO-Sportchef Frank Kemperman. Vorrangiges Ziel sei es, das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu organisieren.

«Wir befinden uns bereits seit längerem in intensiven Gesprächen mit dem Weltverband, dem nationalen Pferdesportverband, den Behörden und unseren Partnern», erläuterte Kemperman. In den Gesprächen gehe es darum, auszuloten, was vor dem Hintergrund der Corona-Krise die beste Lösung für alle Beteiligten sei.

Die Organisatoren wollen auch die Kartenkäufer mit allen weiteren notwendigen Details versorgen, sobald ein neuer Austragungszeitpunkt gefunden sei, hieß es weiter. Die Geschäftsstelle des CHIO Aachen bleibt aufgrund der aktuellen Umstände weiterhin geschlossen.

Bei dem internationalen Turnier gehen seit Jahrzehnten Nationalteams in verschiedenen Disziplinen an den Start. Jährlich kommen an allen Wettkampftagen mehr als 500.000 Besucher in die Aachener Soers. Allein das Reitstadion fast 40.000 Zuschauer.

Zuvor waren bereits die deutschen Meisterschaften der Spring- und Dressurreiter im sauerländischen Balve von Anfang Mai auf den 17. bis 20. September verlegt worden.