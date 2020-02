Tischtennis : Petrissa Solja gewinnt erneut das Top-16-Turnier

Die beste deutsche Tischtennis-Spielerin Petrissa Solja hat ihren Titel beim europäischen Top-16-Turnier in Montreux verteidigt.

09. Februar 2020, 17:16 Uhr

Die 25-Jährige vom TSV Langstadt gewann im Endspiel nach einem 0:2-Satzrückstand mit 4:2 gegen die Niederländerin Britt Eerland. 2019 hatte Solja im Finale gegen die Rumänin Bernadette Szocs sogar einen 0:3-Rückstand aufgeholt.

An dem Turnier am Genfer See nehmen die besten 16 Spielerinnen und 16 Spieler Europas teil - mit einer Einschränkung: Pro Nation sind jeweils nur zwei Profis startberechtigt.