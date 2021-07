Tennis-WTA-Turnier : Petkovic folgt Niemeier in Hamburg ins Viertelfinale

Andrea Petkovic hat den Viertelfinaleinzug beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum geschafft.

Hamburg | Die 33 Jahre alte Darmstädterin gewann auch ihr zweites Turniermatch - diesmal gegen die an Nummer zwei gesetzte Julija Putinzewa aus Kasachstan 6:2, 1:6, 6:4 und bot vor 600 Fans erneut eine kampfstarke Leistung. Am Freitag steht die Darmstädterin erneut auf dem Platz. Dann geht es gegen Ysaline Bonaventure aus Belgien. In der Runde der letzten Ac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.