Eishockey-Nationalspieler : Peterka wechselt von München zu NHL-Team nach Buffalo

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka wechselt vom EHC Red Bull München in die NHL.

Buffalo | Der 19-Jährige unterschrieb einen Einstiegsvertrag über drei Jahre bei den Buffalo Sabres, die sich schon 2020 beim Draft die Rechte an dem Stürmer gesichert hatten. Nach der famosen Weltmeisterschaft in Riga ist Peterka nach Lukas Reichel, der von den Eisbären Berlin zu den Chicago Blackhawks wechselt, ein weitere deutscher Spieler, der den Sprung in...

