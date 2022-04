Eintagesrennen Paris-Roubaix : Paris-Roubaix: Sieger van Baarle holt sich den Pflasterstein

Bei der Flandern-Rundfahrt war er noch Zweiter, in Roubaix reichte es für den großen Wurf. Dylan van Baarle siegt beim härtesten Kopfsteinpflaster-Klassiker als Solist.

Außenseiter-Tipp Dylan van Baarle lehnte sich erschöpft auf den Lenker und vergrub sein Gesicht ungläubig in seinen Händen. Der niederländische Radprofi gewann am Ostersonntag das schnellste Paris-Roubaix der Geschichte und feierte mit dem Triumph in der „Hölle des Nordens“ den größten Erfolg seiner Karriere. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ...

