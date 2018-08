Leichtathletik : Para-EM: Drei Goldmedaillen für deutsches Team

Die deutsche Mannschaft hat bei den Europameisterschaften der behinderten Leichtathleten in Berlin drei Titel gewonnen.

von dpa

24. August 2018, 20:36 Uhr

Gold ging an die 4x100-Meter-Staffel um den Leverkusener Ausnahme-Weitspringer Markus Rehm (41,42 Sekunden), an 100-Meter-Sprinterin Nicole Nicoleitzik aus Püttlingen im Saarland (15,60 Sekunden) und an Kugelstoßerin Birgit Kober von 1860 München, die ihren eigenen Weltrekord auf 11,79 Meter steigerte.

Silber sicherten sich Keulenwerferin Hanna Wichmann (16,63 Meter/Greifswald), die stark sehbehinderte 200-Meter-Läuferin Katrin Müller-Rottgardt (26,47 Sekunden/Wattenscheid) mit Begleitläufer Alexander Kosenkow und Speerwerferin Frances Herrmann (17,47 Meter/Cottbus). Bronze holte sich Kugelstoßerin Juliane Mogge (9,46 Meter/Wattenscheid).

Die Titelkämpfe im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark dauern noch bis Sonntag.