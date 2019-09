Niederlage bei Heim-WM : Olympisches Baseballturnier ohne deutsche Mannschaft

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat auch ihr Minimalziel bei der Heim-Europameisterschaft verfehlt. Die Gastgeber unterlagen im Spiel um Platz fünf in Bonn der Tschechischen Republik mit 3:4.

Avatar_shz von dpa

15. September 2019, 22:50 Uhr

Durch die Niederlage verpasste das Team von Bundestrainer Steve Janssen die Teilnahme am olympischen Qualifikationsturnier in Italien (18. bis 22. September). Die Top Fünf der Europameisterschaft spielt dort zusammen mit dem Afrikameister Südafrika einen festen Platz für die Sommerspiele 2020 in Tokio aus.

Gegen Tschechien waren Runs von Eric Brenk und Marco Cardoso (2) nicht genug. Deutschland beendet die EM mit einer Bilanz von drei Siegen und fünf Niederlagen auf Rang sechs. Ihren Europameistertitel verteidigten am Abend die Niederlande durch einen 5:1-Sieg im Finale gegen Italien. Bronze sicherte sich Spanien.