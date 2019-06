IOC : Olympia-Bekanntgabe: Schweden schickt Kronprinzessin

Hoher Besuch beim IOC: Kronprinzessin Victoria kommt zur Unterstützung der schwedischen Olympia-Delegation nach Lausanne.

Neben der Thronfolgerin werden auch Victorias Ehemann Prinz Daniel und Regierungschef Stefan Löfven auf der Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees dabei sein, wie die schwedische Bewerbungskampagne am Donnerstag mitteilte. In Lausanne wird am 24. Juni bekanntgegeben, ob Stockholm mit Are oder das italienische Mailand mit Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 austragen dürfen. Schweden hat zwar 1912 Olympische Sommer-, aber noch nie Winterspiele veranstaltet.